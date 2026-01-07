Alarma en la Scaloneta: El Dibu salió lesionado en el partido del Aston

El arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa acusó una molestia y debió retirarse en el partido de la Premier League.

Solamente jugó el primer tiempo, mientras que una vez iniciado el segundo, debió ser reemplazado por el neerlandés Marco Bizot para la segunda mitad. Mientras iba al banco de suplentes, se lo vio con hielo en el gemelo izquierdo.

El problema, es que el campeón del mundo, se desgarró el gemelo de esa pierna en octubre de 2025. Incluso, en redes sociales había compartido una imagen del hematoma en la pierna, que no lo privó de jugar en el duelo ante el Burnley (triunfo por 2-1) ni los posteriores amistosos con la Albiceleste (frente a Venezuela y Puerto Rico).