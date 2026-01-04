Revelan detalles de la reunión secreta entre Scaloni y Messi, a 6 meses del Mundial: ¿De qué hablaron?

Con el Mundial a la vista, el 2026 de la Selección argentina empieza a tomar forma. En los primeros días del año, Lionel Scaloni y Lionel Messi habrían compartido un encuentro secreto en Rosario, con el foco puesto en lo que será el camino hacia la cuarta estrella en Estados Unidos, México y Canadá.

No hubo fotos oficiales ni confirmaciones públicas, pero las señales fueron suficientes para alimentar un secreto que terminó siendo confirmado horas más tarde. La primera pista apareció el 2 de enero, cuando el entrenador campeón del mundo fue visto en una estación de servicio de Funes, a poco más de un kilómetro del barrio privado donde reside el 10.

Scaloni, Messi y una reunión secreta -que finalmente no lo fue- en Rosario

El Gringo se tomó un café, charló con empleados y posó para unas fotos que terminaron exponiendo su encuentro con la Pulga. Si bien el DT suele pasar por la zona -su hermana Corina abrió allí una sucursal de Scala Bakery-, esta visita tuvo otro trasfondo. Según reveló Diario Olé, la idea habría sido aprovechar los últimos días de Messi en el país antes de su regreso al Inter Miami para tener una charla mano a mano para empezar a delinear el año mundialista, que en el medio tendrá el tan ansiado duelo ante España por la Finalissima.

Scaloni fue visto en una estación de servicio de Funes, en Rosario, donde tuvo un encuentro con Messi.

Foto: InfoFunes

Ese diálogo marcaría el puntapié inicial de una serie de reuniones que Scaloni planea mantener durante las próximas semanas con distintos jugadores de la Scaloneta. El objetivo es claro: conocer de primera mano cómo está cada futbolista y qué sensaciones aparecen en la previa de la Copa del Mundo.

Y no es casual que esas charlas que planea el entrenador arranquen con el hombre más importante del plantel. El capitán todavía no confirmó públicamente si disputará el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, aunque dejó varios indicios en los últimos meses y todo pareciera indicar que sí. En ese sentido, va camino a romper otro récord histórico: convertirse en el primer jugador en disputar seis Mundiales.