Orán: Pelea entre vecinos terminó con una muerte y fue condenado a más de 4 años de prisión

Justicia08/01/2026
condena homicidio Cerrillos

Un joven de 26 años fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por un homicidio ocurrido en el barrio Caballito, en la ciudad de Orán. La sentencia se dictó a través de un juicio abreviado, por lo que no se realizó debate oral.

El hecho ocurrió el 22 de mayo del año pasado, cuando el condenado mantuvo una discusión con un vecino frente a sus viviendas. De acuerdo a la investigación, la víctima inició la agresión y persiguió al joven portando un machete.

En ese contexto, el acusado logró tomar un cuchillo y se defendió, provocándole una herida de arma blanca. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, donde falleció a causa de la importante pérdida de sangre.

La autopsia determinó que la víctima no presentaba lesiones defensivas. El juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, Mario Maldonado, homologó el acuerdo entre las partes y dispuso que el condenado cumpla la pena en la cárcel de Orán.

