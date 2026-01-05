¡Atentos! Suspendieron el inicio del Corso Color Orán 2026 y confirmaron nueva fecha

El Corso Color Orán edición 2026 fue suspendido de manera preventiva y su inicio fue reprogramado para el 17 de enero, según confirmó oficialmente el presidente de la Comisión Organizadora, Dr. Diego Fernando Salas.

La decisión se dio tras recibir una nota formal y mantener diálogo con los directores de las comparsas y agrupaciones participantes, quienes manifestaron distintas dificultades organizativas vinculadas a la preparación del evento.

Entre los principales motivos, se señalaron demoras en la provisión de calzado e indumentaria, además de problemas en las costuras y terminaciones de los trajes, lo que afecta directamente la correcta presentación de los conjuntos carnestolendos.

Desde la Comisión Organizadora explicaron que la medida busca garantizar la participación plena y en condiciones de todas las comparsas, priorizando el desarrollo ordenado del tradicional evento cultural de San Ramón de la Nueva Orán.

Cabe recordar que, semanas atrás, las distintas agrupaciones habían conformado formalmente la Comisión Organizadora de los Corsos Color Orán 2026, designando a Salas como presidente, con el compromiso de fortalecer y preservar esta expresión cultural emblemática de la ciudad.