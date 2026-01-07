Rescataron al abuelo y su nieto perdidos en los cerros de Rosario de la Frontera

Desde ayer estaban desaparecidos Tránsito Roque Leal de 85 años y su nieto Kevin Leal Segovia de 16 años.

En la última comunicación que habían tenido con el menor, alertó que su abuelo se había descompensado. Iban a visitar una gruta con una virgen en los cerros.

operativo rosario de la frontera.jfif

Los hombres fueron encontrados tras un amplio operativo policial y están siendo trasladados por personal de Defensa Civil al hospital local para verificar el estado de salud.