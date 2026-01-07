Rescataron al abuelo y su nieto perdidos en los cerros de Rosario de la Frontera

Rescataron al abuelo y su nieto perdidos en los cerros de Rosario de la FronteraInterior07/01/2026
Desde ayer estaban desaparecidos Tránsito Roque Leal de 85 años y su nieto Kevin Leal Segovia de 16 años.
En la última comunicación que habían tenido con el menor, alertó que su abuelo se había descompensado. Iban a visitar una gruta con una virgen en los cerros.
operativo rosario de la frontera.jfif
Los hombres fueron encontrados tras un amplio operativo policial y están siendo trasladados por personal de Defensa Civil al hospital local para verificar el estado de salud.
Últimas noticias
Te puede interesar
Dieron de bajas líneas de colectivos en General Güemes, porque la gente no las usaba
Por Paola VelardeInterior12/01/2026
Polémica en el Valle, un intendente se toma un mes de vacaciones
Por Paola VelardeInterior09/01/2026
Lo más visto
No son las moscas "que muerden": ¿Qué es lo que realmente debe preocupar a los salteños?
Por Carolina Perez CentenoSociedad10/01/2026
Turismo de verano en Salta: "Salta es una galería a cielo abierto"
Por Guillermo CaliuoloTurismo12/01/2026