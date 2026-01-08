El dólar blue "pega el volantazo" y baja $10 en un solo día, ¿a cuánto se consigue?

La cotización del dólar blue en Salta presenta una fuerte baja durante este jueves 8 de enero, mermando $10 en una sola jornada, con una tendencia que acentúa la caída de la divisa informal en los primeros días del año, brindando un respiro al mercado cambiario local tras la incertidumbre del cierre de 2025.

En la jornada de hoy, el dólar blue en la city salteña cotiza a $1485 para la compra y $1521 para la venta, reflejando el descenso de $10 respecto al miércoles. Por su parte, el dólar oficial también acompaña esta dinámica bajista: el promedio de compra se ubica en $1442, tras caer $3, mientras que para la venta se posiciona en $1492 con una merma de casi $4, en base a los datos de InfoDolar.

Al comparar con los registros de la semana, se observa una volatilidad marcada, ya que el 6 de enero el minorista en el Banco Nación se vendía a $1.490 y el mayorista se ubicaba en $1.467,50. Sin embargo, el contraste más fuerte se da con el arranque del año; el 2 de enero, el blue en Salta se vendía a $1.546, lo que representa una caída de $25 en menos de una semana. En aquel primer día hábil, el oficial promediaba los $1496,06, evidenciando el retroceso actual de los precios.

Si miramos hacia fines de diciembre, la divisa informal había cerrado el día 26 en los $1530 para la venta tras una escalada importante. En tanto, el tipo de cambio mayorista del 29 de diciembre se vendía a $1.456,5, mostrando que el segmento oficial ha tenido un ajuste al alza comparado con el cierre del año pasado, a diferencia del blue que hoy se encamina a perforar niveles de semanas anteriores.