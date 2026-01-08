Los adolescentes de entre 15 y 19 años son el sector más afectado por los suicidios

A partir de un registro difundido por el Minisiterio de Salud de la Nación en su Boletín Epidemiológico del pasado 29 de diciembre, se pudo conocer que desde abril del 2023, cuando se comenzaron a tomar datos, y octubre del 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio.

La estadística indica que el 95%, unos 20.928 no tuvieron un desenlace mortal frente a los 1.218 (5%) restante. El índice expresa que por cada 17,2 intentos no fatales, hay uno con resultado mortal.

Las mujeres notificaron 13.484 (61%) intentos, aunque el índice de casos fatales es más de cinco veces inferior que el de los varones: 2,1%, de mortalidad contra el 10,8% en hombres. Al analizar por edad, las principales alertan se observan entre grupos de 15 a 19 años quienes (124 casos cada 100.000 habitantes) y de 20 a 24 años (114 cada 100.000 habitantes).

El Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, creado en el 2022, detectó un punto en común entre los diferentes antecedentes de las personas que intentan acabar con su vida. Es que cerca del 20% tiene un diagnóstico previo de afección a la salud mental y es relevante el registro de consumo problemático de sustancias (13% referidos al alcohol, mientras que el 12% con la cocaína).

Se debe recordar que las personas, en caso de requerir ayuda desde cualquier parte del país, pueden comunicarse con la ONG del Centro de Asistencia al Suicida (CAS) que sostiene el auxilio anónimo y confidencial a través de la línea telefónica 135 y 0800-345-1435. Además, en la Provincia de Salta se puede llamar al Sistema de Emergencias 911 o al (0387) 4213387, número del Grupo Interdisciplinario de Abordaje Familiar en Situaciones de Suicidio o Intento de Suicidio dependiente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública.