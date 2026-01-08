Desde el IPS alertan sobre posibles estafas a través de Whatsapp y enlaces maliciosos

Desde el Instituto Provinciial de Salud de la Provincia de Salta (IPS) emitieron un comunicado en el que advierten a todos los afiliados, y a la comunidad en general, sobre la circulación de mensajes fraudulentos enviados a través de WhatsApp y otras plataformas digitales mediante los que buscan engañar a usuarios solicitando datos personales e invitando a las personas a ingresar en enlaces fraudulentos.

En la misma línea desde el organiismo sostuvieron que no envían enlaces para la descarga de la Credencial Digital, que solo puede descargarse a través de la Play Store o App Store en dónde se debe buscar la aplicación oficial del Instituto Provincial de Salud de Salta.

Se debe tener en cuenta, además, que el IPS no realiza gestiones, trámites ni solicitudes de medicamentos mediantes mensajes en WhatsApp o redes sociales, tampoco solicita datos bancarios ni códigos de verificación.

Es por esto que al recibir un mensaje de este tipo no se debe ingresar al link enviado ni descargar los archivos enviados, además se debe evitar enviar cualquier dato o información sensibles y bloquear a la persona a la brevedad.

Para toda la información oficial sobre el IPS se puede consultar los canales oficiales publicados en la web del organisimo.