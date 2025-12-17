Convenio entre el Círculo Médico y el IPS: “Le da un marco de previsibilidad a esta relación”

Dando fin a los debates y tras arduas mesas de trabajo, el IPS (Instituto Provincial de Salud de Salta) y el Círculo Médico de Salta firmaron un convenio, donde destacaron desde ambas partes, que otorga previsibilidad a la relación.

La presidente del Círculo Médico, Adriana Falco, dijo que el convenio le da un marco adecuado a la relación entre las partes: “Le da un marco de previsibilidad económica a esta relación”, además que se llegó a un acuerdo importante sobre distintos temas relacionados a controles y auditorias por parte de la entidad que preside como del IPS.

“Estamos convencidos de este convenio y estamos comenzando una nueva relación con el IPS”.

Agradeció a los integrantes del Círculo que participaron de las mesas de debate, tanto a los asesores como a toda la Comisión directiva.

El interventor del IPS, Emilio Savoy, remarcó que es una alegría llegar a este convenio: “Creo que hemos logrado un acuerdo superador, en el contexto que estamos viviendo”, explicó también que el convenio anterior tenía una antigüedad de 21 años, por lo que era necesario incorporar nuevas cláusulas de controles, clausulas importantes que hacían a la buena relación con el Círculo.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, dijo que se trata de un convenio histórico, algo que el Gobernador les solicitó, ya que el objetivo es cuidar la obra social y a los salteños. Agradeció al Círculo Médico por no oponerse a los controles y brindar la instrumentación necesaria.

“Esta obra social tiene muchos años, el convenio era obsoleto y el avance tecnológico nos va a llevar a que tengamos previsibilidad, mayor control y eficacia en el tratamiento de pacientes”.

Para finalizar sostuvo que la cuota de los afiliados no va a sufrir ningún tiempo de aumento.