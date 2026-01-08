Se incendió un automóvil en un garaje, apagaron el fuego a baldazos

Esta mañana se produjo una tragedia con suerte en la localidad de Aguaray.

Pasadas las 10 de la mañana se incendió un automóvil dentro de un garaje propiedad de la familia Ortiz. El fuego que avanzó rápidamente provocó temor, pero lejos de huir vecinos y policías se acercaron a ayudar.

Vecinos, comerciantes, personal de tránsito y policías actuaron de manera urgente ante el pedido de auxilio que provenía del interior, según detalló La Hora del Pueblo. El fuego fue extinguido gracias a baldes de agua, una manguera y matafuegos que acercaron los vecinos.

Los daños fueron materiales y no debieron lamentarse víctimas fatales por el hecho.

Cuando el fuego estaba totalmente extinguido llegaron los bomberos de Tartagal. Lamentablemente, la autobomba de los locales estaba fuera de servicio a falta de un repuesto.