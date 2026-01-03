Salta en llamas: Un principio de incendio en el shopping El Punto se suma a una seguidilla de episodios recientes

Durante la tarde-noche del viernes, se registró un principio de incendio en un local de juegos infantiles del shopping El Punto, ubicado en San Lorenzo Chico. El incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, aunque hasta el momento no se difundió información oficial ampliada sobre las causas ni el alcance de los daños.

Este episodio se suma a otros siniestros ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos días, que mantienen la atención puesta en la reiteración de este tipo de situaciones.

Uno de los hechos más resonantes se produjo el 1 de enero en barrio San Benito, donde la vivienda de la influencer salteña Jael Saracho resultó afectada por un incendio que provocó importantes pérdidas materiales. El episodio ocurrió durante el mediodía y quedó registrado en videos que circularon por redes sociales, en los que se observan sectores del inmueble y diversos objetos consumidos por el fuego. Las causas continúan bajo investigación, sin confirmaciones oficiales, mientras se analizan distintas versiones surgidas en el entorno del lugar.

Otro incidente se registró el viernes 2 de enero en las oficinas del Registro Civil, ubicadas sobre calle Bolívar. Allí, un tablero eléctrico externo tomó fuego, lo que obligó a suspender la atención al público y evacuar preventivamente el edificio. Desde el organismo se informó que el foco ígneo fue controlado, pero que las actividades permanecerían interrumpidas hasta contar con las condiciones de seguridad necesarias y las verificaciones técnicas correspondientes.

A estos hechos se suman principios de incendio registrados en locales de la peatonal Alberdi, en el centro de Salta, donde la rápida intervención de Bomberos y fuerzas de seguridad permitió evacuar a tiempo y evitar personas lesionadas. En esos casos, se desplegaron operativos preventivos, con despeje de la zona y trabajos posteriores sobre instalaciones eléctricas afectadas.

En otro episodio ocurrido recientemente, en un sector de la Ruta 26 también generó daños significativos, esta vez con impacto sobre una veterinaria local. El fuego se extendió a las instalaciones y provocó la pérdida de varios animales que se encontraban al cuidado del establecimiento. El siniestro movilizó a los equipos de emergencia y se encuentra en estudio el origen de las llamas, mientras los propietarios y la comunidad expresaron su consternación ante la tragedia animal y los daños materiales sufridos.

Si bien cada uno de los episodios tiene características y contextos diferentes, la sucesión de incendios y principios de incendio ocurridos en un corto período de tiempo genera inquietud y mantiene activados los protocolos de prevención y control. En todos los casos, las autoridades reiteran la importancia de respetar las medidas de seguridad y aguardar los resultados de las investigaciones oficiales antes de sacar conclusiones sobre los orígenes de cada siniestro.