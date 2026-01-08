Muerte de Federico en Aguaray: Los tres acusados esperarán el juicio detenidos

El 23 de noviembre de 2025, Federico Villagra fue brutamente golpeado en Aguaray. Las graves heridas llevaron a que falleciera días después en Orán. Por el hecho se identificaron y detuvieron 3 hombres, para los cuales el fiscal había solicitado prisión preventiva, acusados como coautores del delito de homicidio simple.

Este pedido fue tratado en una Audiencia flexible y multipropósito, fijada por la Ofiju, donde el fiscal penal Rafael José Medina, interino en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal.

Fue así que el juez de Garantías de ese distrito, Héctor Mariscal Astigueta, luego de escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, hizo lugar a la solicitud del fiscal Medina, y dictó la prisión preventiva de los tres acusados, publicó Mosconi TV Color.

El hecho

Cabe recordar, el pasado 23 de noviembre, en la localidad de Aguaray, un joven fue encontrado lesionado sobre el ripio de la avenida Celso Testa, antes de su intersección con avenida Mariano Moreno. Fue auxiliado, derivado al hospital local, luego al hospital de Tartagal y finalmente al nosocomio de la ciudad de Orán, donde fue intervenido quirúrgicamente y finalmente falleció el 6 de diciembre.