¿Quién es el argentino que la tiene más grande?

Una publicación de @elgatoylacaja en Instagram despertó la curiosidad de los usuarios, es que la página dedicada a la divulgación de la ciencia, reveló que un animal argentino ostenta el título de "mayor aparato reproductivo de un ave", otorgado por Guinness en el 2001.

Se trata del pato zambullidor argentino, el ave mide aproximadamente 46 centimetros, mientras que su aparato reproductor puede llegar hasta los 42,5 cm.

La forma espiralada recuerda a un sacacorchos, la base con protuberancia ayuda a mantener la higiene entre las cópulas.

Por su parte, las hembras de Oxyura Vittata o pato pico de rana, tienen su organo reproductor en forma de espiral lo que dificulta la reproducción forzada y junto al pato zambullidor son una muestra de coevolución sexual.