La historia de las dos personas rescatadas ayer en medio del temporal en La Merced

Sin duda ni Daniel Hostasegui de 34, ni su hija., van a poder olvidarse del temporal que golpeó el Valle de Lerma ayer. Es que lo que trataba de un viaje más en vehículo por la Ruta Nacional 68, se convirtió en una pesadilla cuando una violenta correntada los arrastró casi un kilómetro hasta dejarlos atrapados cuando el automóvil quedó encajado en una alcantarrilla.

Apenas unos segundos le bastaron al agua para tapar el vehículo, "el auto ya estaba perdido" recordó el hombre quien juega al básquet en el equipo Los Mapaches y vive en La Merced.

Mientras el agua avanzaba a su alrededor, el pánico comenzó a sentirse en el interior del rodado mientras ellos giraban, se hundían y luchaban por salir de una situación en la que cada segundo puede hacer la diferencia.

Gracias a la intervención de un grupo de personas que se refugiaban de la tormenta en las inmediaciones, es que pudieron salir. Daniel, rompió la luneta trasera a patadas, logró sacar primero a su hija y luego fue auxiliado por vecinos.

"Sólo pensaba en que mi hija saliera", recordó Daniel ante NorteVisiónNoticias. Es que el agua ingresaba al habitáculo y, por la presión, las puertas no se podián abrir.