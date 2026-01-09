Liberaciones en Venezuela: El Gobierno argentino espera por Nahuel Gallo

El régimen de Venezuela anunció la liberación de un “número significativo” de presos políticos y ya comenzaron las primeras excarcelaciones, una decisión que generó expectativa en el Gobierno argentino, que aguarda por la liberación de tres ciudadanos nacionales detenidos, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo.

Según confirmaron organismos de derechos humanos, más de 800 personas permanecen detenidas por razones políticas, entre ellas al menos 80 extranjeros. Hasta el momento, solo cinco presos fueron liberados y trasladados fuera del país, aunque el régimen aseguró que habrá más excarcelaciones en las próximas horas.

Entre los primeros liberados se encuentran los dirigentes opositores Enrique Márquez, excandidato presidencial, y Biagio Pilieri, periodista y referente del partido Convergencia, ambos detenidos desde hace más de un año. También fueron liberados cinco ciudadanos españoles, cuya salida fue celebrada oficialmente por el Gobierno de España.

Rodríguez sostuvo que la medida se trata de un “gesto unilateral de paz” y negó que haya sido acordada con otros países, aunque reconoció gestiones del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Lula da Silva y del Estado de Qatar como mediadores.

En Argentina, la atención está puesta en la situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, y de Germán Giuliani y Yacoov Harari, también arrestados por el régimen chavista. Hasta ahora, Caracas no brindó precisiones oficiales sobre su situación ni plazos concretos para una eventual liberación.

Mientras tanto, familiares de presos políticos mantienen vigilias frente a centros de detención como El Helicoide, denunciado por organismos internacionales por torturas y condiciones inhumanas. La ONG Foro Penal confirmó que solo pudo verificar cinco liberaciones y reclamó que el anuncio oficial sea el inicio de un proceso real de reconciliación nacional y desmantelamiento del sistema represivo.