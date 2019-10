Sergio Leavy denunció campaña sucia y manejos irregulares de fondos del municipio

La contienda electoral provincial regresó este lunes al escenario mediático. El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Sergio Leavy se reunió con el juez federal Leonardo Bavio para exponer sobre supuestos hechos de corrupción en la Municipalidad de Salta. Además reclamó por la difusión de noticias falsas que dañan a su persona y familia.

“Gracias por venir hoy, voy a tomar mi primera medida como candidato a gobernador de la provincia de salta que es poner blanco sobre negro. Hoy venimos a mostrar todos los hechos de corrupción que se llevaron dentro del municipio de Salta Capital, de Gustavo Sáenz y de mucha de su gente” indicó en conferencia de prensa desde las escalinatas del Juzgado Federal N° 1.

Sostuvo que lo que hace es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano de bien. “Quiero decirles que hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo, llego a mi casa y no hay un solo día que mi compañera Andrea no la pase mal, no esté llorando por tanta campaña sucia” agregó.

Finalmente, Leavy indicó: “Todas estas mentiras que dicen en redes, son mentiras lo puedo probar porque tengo autosatisfactiva que me dictó la Cámara Federal donde dice que lo que está haciendo Google internacional y Google Argentina es falso y le piden a Google que retiren todas las publicaciones falsas que está haciendo la gente de Gustavo Sáenz”.