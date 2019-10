¡Un imprudente! Hacía piruetas con su moto y chocó contra un auto

Por la imprudencia y por “hacerse el canchero”, una moto protagonizó junto a un automóvil un siniestro vial, el cual afortunadamente no terminó en tragedia, como así la suerte de los conductores que no resultaron lesionados.

Las cámaras de seguridad registraron el impacto de los vehículos, en el cruce de calle Sansón y Av. Constitución, el pasado 26 de octubre cerca de las 06:00 de la mañana. Dos motos venían circulando a rápida velocidad, inclusive una de las dos, conducida por un muchacho de 20 años, decide practicar la pirueta comúnmente llamada “willy”.

Sin embargo y por hacer la acrobacia, la moto no puede mermar la velocidad como tampoco evita impactar contra un vehículo, conducido por un automovilista de 29 años. Por suerte, tras la colisión no hubo que lamentar heridos. Los damnificados llegaron a un acuerdo particular, por lo que, no requirieron intervención policial ni asistencia médica.