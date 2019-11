Grande pidió al Procurador Abel Cornejo investigar a José Vilariño

Política Hace 2 horas

Ante la denuncia de la Fundación Redes Solidarias, el diputado nacional por Cambiemos pidió que fiscales se encarguen de investigar a los políticos. “La justicia no hizo absolutamente nada, esta denuncia no es nueva, no fue hecha para las elecciones, es del año 2017” aseguró.