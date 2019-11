La salud de Pablo Lescano y el mensaje de un íntimo amigo

La suspensión del show que Pablo Lescano iba a dar en Lomas de Zamora, sumada a su desaparición sorpresiva del jurado de "Pequeños Gigantes" –en el programa de Susana Giménez-, preocupó a sus fans. A pesar de que desde su entorno aseguraron que simplemente se trata de un cuadro de estrés, en los últimos días se conoció que el popular cantante habría sido hospitalizado de urgencia el fin de semana.

De acuerdo a lo manifestado por a24, el cantante sufrió una recaída en las adicciones que había presentado en el pasado, tras un año intenso y una pérdida personal muy importante. "Hay un problema malo de salud por cansancio debido al año intenso que tuvo y para llegar al Luna Park en diciembre en óptimas condiciones, hay cosas que se tienen que dejar atrás. El show de Lomas será reprogramado tal como se dijo en el comunicado", aseguraron desde su entorno.

De acuerdo a lo trascendido en las últimas horas, el cantante se encuentra internado en el mismo lugar donde estuvo en 2016, cuando tuvo la primera recaída en las drogas. Su debilidad coincide con la muerte de quien fuera el guitarrista de la banda, Richard, quien falleció el 11 de octubre.d

Desde su entorno, Patita Lescano, asistente de "Damas Gratis" y cantante de "Mueva la Patita" le dedicó un sentido mensaje de ánimos en esta etapa de recuperación. "Hoy no le quiero hablar a Pablito sino hablarle a Pablo, el que es mi amigo, el que siempre se portó de 10 conmigo, el que me ayudó y me dio una re mano y un re lugar al lado de él. 'Amigo espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música, pero lo primero es la salud amigo así que acá estoy cualquier cosa para lo que necesites, vamos Pablo fuerzas que TODO PASA amigo, Dios te bendiga su majestad'", escribió en sus redes sociales.