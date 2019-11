Le robaron el celular en La Roka y asegura que “es una zona liberada”

Un lector de InformateSalta identificado como G.R.M denunció que él y su amigo sufrieron el robo de sus celulares dentro del boliche bailable La Roka. “Es una zona liberada”, dijeron al relatar lo vivido dentro de lugar.

“Con mis amigos entramos y había una cantidad ridícula de policías, que nos cachearon por todos lados. Pasábamos bien la noche hasta que le roban un Iphone a un amigo y al toque el celular a otro”.

Preocupados buscaron un policía para hacer el reclamo “nos dijeron sigan bailando” o “ya fue”. Nos dice “radiquen la denuncia, pero ya lo perdieron, esto pasa siempre”, enojados pidieron explicaciones por la cantidad de cacheos al ingreso pero ningún control a la salida.







Ante la situación buscaron hablar con el encargado pero les dijeron que “estaba afuera y si salíamos ya no podíamos entrar”, sin empatía los de seguridad decidieron salir y hablar con él pero “lejos de aportar calma estuvo a la defensiva y nos trató en forma asquerosa. Le solicite un acta de quejas a lo que se resistió. Yo quería dejar sentando que el boliche está superado, no pueden mantener el orden y su personal no está capacitado, pero fue imposible, me sacaron del boliche a la fuerza”.

Cuando preguntó dónde hacer la denuncia me respondieron “en Villa Palacios, anda como puedas. Cuento esto porque considero que en una sola noche y a una sola persona le vulneraron demasiados derechos”.