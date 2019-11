A pesar de conocer sobre los abusos en Metán, la Iglesia no inició investigación

La presión social se hace sentir, sobre todo a partir de que el caso salió a la luz a través de InformateSalta, días atrás.

Ahora serían dos las denuncias en contra del corista de la Parroquia Señor y Virgen del Milagro de Metan por abuso sexual. El 24 de octubre según informó El Tribuno, Pedro Leaños fue imputado por abuso sexual simple continuado, luego de negarse a declarar recuperó nuevamente su libertad.

La acusación no fue una sorpresa para la iglesia, ya que existen constancias de que los padres de las víctimas fueron a denunciar lo ocurrido. Carlos Castillo, cura del lugar contó a ese medio: “Siento un gran dolor por estos hechos que han ocurrido acá en Metán. Pensemos que son tres familias en las que hay niñas que han sufrido. Sus padres me han venido a ver y estoy consternado por tanto sufrimiento”, luego de conocerse que ya se formalizó la segunda denuncia y habría una tercera víctima.







Lo llamativo del caso es que antes de recurrir a la justicia las familias de las víctimas fueron a la iglesia, donde Castillo dijo recomendarles hacer la denuncia; reconoció que hubo una reunión con el Arzobispo Mario Antonio Cargnello y la única medida que tomaron fue la de apartar la corista de la Parroquia, pero no así denunciarlo ni mucho menos investigarlo.

El padre Castillo aclaró que a las tres familias, por separado, les pidió y repitió que hicieran la denuncia, que existe un protocolo en la Iglesia que se llama de las buenas prácticas y que no se podía seguir con esta situación. "Luego llamé al Arzobispo, quien vino a Metán, nos reunimos con los tres sacerdotes de esta localidad y los representantes de un colegio y nos pidió que este hombre no se encargue más del coro ni en el establecimiento ni en ninguna de las tres iglesias o capillas de la zona. Luego yo hice un acta porque los tres padres, en ese momento, no quisieron hacer las denuncias judiciales, porque dijeron que las chicas ni ellos estaban preparados", remarcó el sacerdote.