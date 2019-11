Olmedo cierra su campaña electoral: “Yo no soy corrupto, no vivo de la política”

En las últimas actividades de campaña de Alfredo Olmedo, el candidato a gobernador por Salta les habló a las familias de Atocha. Presentó cada una de sus propuestas basadas en la reconstrucción de la familia, la seguridad, las adicciones, el trabajo, entre otros temas.

“Quiero que salgan con educación y trabajo, el chico que aprende y que además tiene un oficio no importa que gobierno este ni que presidente este, siempre será libre porque se capacitó y tiene oficio. Para los que no estudian ni trabajan vamos a darle la oportunidad de darles el servicio militar” indicó Alfredo Olmedo desde el escenario.

Además anunció la creación de guarderías para las madres solteras, “para que vayan a estudiar y trabajar. Yo no soy corrupto, yo no vivo de la política, lo contrario doy trabajo” indicó el candidato al tiempo que invitó a 1500 personas a trabajar en su finca en La Rioja advirtiendo que allí no se consume alcohol ni drogas.

“Ayer venía de Tartagal pare en la semáforo de Güemes, me toco el vidrio y me dijo: don Alfredo le quiero contar que lo voy a votar a usted porque yo estoy en las drogas y quiero salir, y con el servicio militar me va a sacar de las drogas” recordó frente a las decenas de familias de Atocha presentes.

Reiteró su posición próvida, por lo que, una de sus primeras medidas como gobernador será derogar el protocolo de interrupción del embarazo vigente en los hospitales públicos. En este sentido, manifestó que el violador tiene que ir a la cárcel, que trabaje de por vida para la víctima, que le quiten todos los bienes y que se “la corten”.

Por último, Olmedo indicó: “Confió en ustedes que me van a votar, miren bien el voto, gracias Atocha, gracias Salta. Me siento honrado que junto a Miguel Nanni llevemos nuestra fórmula”.