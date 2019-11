Muerte de perros alerta al barrio Ampliación Bancario

Durante la tarde de ayer, los vecinos de barrio Ampliación Bancario de zona sur advirtieron de la presencia de otro perro muerto en la plaza que lleva en el mismo nombre. Desde el fin de semana ya suman 6 los animales que fallecieron, al parecer por la acción de un veneno de uso agrícola, publicó El Tribuno.

Así lo puedo determinar el veterinario César Giménez, de barrio El Tribuno, quien atendió a uno de los animales y logró salvarlo. El profesional destacó que el tiempo de acción del tóxico tiene que ver con la cantidad que se está colocando y el tamaño de los animales. El veterinario ya había advertido a los vecinos que, de detectarse aves muertas, se debía tener mucha precaución, porque se trataría de un veneno fuerte.

Ayer los vecinos notaron que esas advertencias no fueron en vano ya que pudieron ver palomas muertas. La situación ocurre días después de la matanza de animales en el barrio El Refugio, en San Luis.

Cerca de las 19, un grupo de niños jugaba en la plaza mientras que un vecino paseaba a sus perros. "De pronto el animal comenzó a temblar y se separó. Tuvo vómitos y tiró espuma por la boca antes de caer muerto", contó uno de los presentes que el año pasado ya perdió dos animales durante la fiesta del Milagro, con los mismos síntomas.

"El año pasado, el 14 de septiembre, dos de mis perros murieron luego de estar jugando en la plaza. En aquel momento perdimos diez animales".

"En mi caso me acerqué a los bomberos de barrio El Tribuno para que vean qué podíamos hacer con los cadáveres y me advirtieron que nada si no hacía la denuncia, entonces la hice. Levantaron los animales y le pregunté a la policía sobre las medidas de precaución que iban a tomar, teniendo en cuenta que vienen los chicos a la plaza. Me dijeron que no se podía hacer nada porque no hubo ningún ser humano afectado", contó.

Durante la tarde de ayer, al conocer la muerte de otro animal, los efectivos policiales se presentaron en el lugar y destacaron que debían verificar si había alguna denuncia previa, ver en qué comisaría se había realizado y tomar las acciones sobre el caso.

Desde Prensa de la Policía confirmaron a El Tribuno que la primera denuncia se tomó durante el fin de semana en la subcomisaría San Carlos. En ese momento la presentación se enmarcó como "malos tratos a los animales", según la ley 14.346, artículo 1.

La denunciante expuso que a las 18 de ese sábado había dejado salir a sus dos canes pastor belga hacia la plaza Ampliación Bancario.

Minutos después de regresar, uno de estos comenzó a vomitar espuma, por lo que llamó al veterinario. Luego comenzó a convulsionar y falleció de un paro cardiorrespiratorio. Desde la Policía se dispuso la intervención al veterinario legal para que realice necropsia, sobre los que todavía no hay resultados.