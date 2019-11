Denuncian un abuso sexual dentro de la escuela Mariano Cabezón

La mamá del niño de 9 años que habría sido abusado al menos 5 veces en los baños de la escuela Mariano Cabezón, ubicada en pasaje Santa Victoria y calle Mendoza, contó por Radio Vos que el pequeño tiene retraso madurativo, esquizofrenia y e hiperactividad.

"Su conducta ya venía rara, yo no entendía el por qué a pesar de estar medicado seguía teniendo reacciones violentas" empezó relatando. Ante estos comportamientos extraños, ella con una hermana empezaron a indagar al menor.

"Él se empacó y bajó la cabeza y dijo “yo no fui” después empezó a hablar. Le entendimos lo que le pasó y me dijo - me hizo doler la cola - . Entonces mi hija mayor dijo - ¿es tal persona? - y él dijo que sí". Fue ahí que su hija mayor que también concurre a la escuela le dijo que tenía el rumor de un chico de 7º que molestaba a los varoncitos.

" - Mamá en la escuela me advirtieron sobre un chico que molesta a los varones en el baño - Fui a la policía y apenas entramos le dio miedo, decía - yo no dije nada, o dije esto., no pasó nada- ". La mujer igualmente a pesar de la negación del menor ante la policía radicó la denuncia policial.

A todo esto en la Escuela Mariano Cabezón se redactó un acta por el hecho pero el chico no pudo volver a clases. "La Vice me comentó que había habido quejas contra ese chico pero que también tiene retraso madurativo pero que no pasaba de ahí, que golpeaba y molestaba. No creen que haya llegado a abuso" ante lo cual la mujer no quedó conforme ya que pensó que la Institución tomaría las cosas de otra manera y las resolvería pero su hijo sigue sin concurrir a la escuela.

"Mi hijo es la víctima y no le dieron la contención que yo esperaba. Yo la tenía por muy buena escuela, me voy desde lejísimo para llevar a mis hijos a esa escuela porque me encanta el nivel académico que tiene. Quiere volver a las Escuela. Todavía no lo mando porque yo tengo miedo. La Directora no me respondió como esperaba. Fue fácil decir para ellos “venga el martes le firmamos el acta y le damos por finalizado el año”

Por último la mujer dijo que El Ministerio de Educación está al tanto de la situación. Además confirmó que mañana tenemos entrevista con la psicóloga.