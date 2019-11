Sin Vueltas con Omar Exeni: “Somos la nueva política y voy a ser la voz de las Pymes pequeñas”

“La política no debe ser una mala palabra, sino algo para generar cambios”, dijo Omar Exeni, electo diputado dentro del partido Todos X Salta, creado por Ignacio Jarsún. El comerciante de 29 años visitó los estudios de Sin Vueltas de InformateSalta y contó cuáles son sus proyecciones para la nueva etapa que inicia.

“Somos la política nueva, este partido era para gente nueva, trabajadora y lo hemos demostrado, pudimos ganarle a la lista oficial y eso fue muy importante y el resultado de una gran campaña, un gran trabajo”, contó.







Como bandera de trabajo se comprometió a representar a los comerciantes salteños. “Vengo del sector más afectado, las Pymes, venimos trabajando hace un par de años atrás y la gente nos conoce, pero si no tenemos un referente en la cámara no podemos presentar los proyectos, entonces nuestra idea era llegar, la gente confió y vamos a armar muchos proyectos y me voy a encargar de ser la voz de todas las Pymes pequeñas que es lo más importante”.

Respecto a los resultados obtenidos tras las elecciones del 10 de noviembre celebró “conseguimos que entren tres diputados nuevos, cuatro concejales. La gente se hartó de la política vieja, queremos renovar y vamos a seguir haciéndolo, incorporando gente nueva. Este partido abre las puertas a gente nueva, trabajadora y que quiera generar cambios”.