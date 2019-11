Transición provincial: “No vamos a dejar gente sin empleo”

Así lo aseguró el coordinador de la transición en representación del gobernador electo, Gustavo Sáenz, quien manifestó que si bien la idea es tener un Estado más reducido aclaró que no hay intención de generar un ajuste sobre el pueblo.

En el marco de las tareas de transición entre el gobierno electo y el saliente, Pablo Outes, quién asumiría como nuevo coordinador general de la Provincia, en el programa “Política y Gestión”, conducido por “Tito” De Vita, explicó que el objetivo de las reuniones es interiorizarse sobre la situación financiera y los programas claves que implementó la actual gestión.

En relación a la conformación del Gabinete, del cual ya trascendieron varios nombres, indicó que se terminará de definir recién el 10 de diciembre, a la vez que confirmó que se modificará la Ley de Ministerios para darle una impronta propia. “El gobernador electo le va a poner mayor tinte a algunas áreas, y va a buscar achicar otras que no tienen que tener tanta importancia, es un proceso complejo”, afirmó.

Si bien indicó que la idea es generar un Estado más reducido, aclaró que no hay intención de generar un ajuste sobre el pueblo. “No vamos a dejar gente sin empleo, pero si vamos a hacer una evaluación seria, a veces no necesitás tantas secretarías, es un gastadero de plata, queremos tener un Estado un poco más efectivo, más chico, que nos va a permitir ser más ordenados”, manifestó.

Con relación a las empresas del Estado, expresó que darán un ordenamiento a los fines que sean eficientes o cumplan un fin social. “No pueden ser organismos que se mantengan durante años en un estado latente”, opinó.

Por último, manifestó que el tono político del gobierno se va a expresar sobre todo en política vinculadas a la producción. “Vamos a apuntar al crecimiento de los medianos y de los chicos, hay mucha gente que tiene capacidad, y que el Estado no ha tenido en sus planes”, concluyó.