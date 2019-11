Búsqueda de María Cash: “Hasta ahora no hubo mayores novedades”

Hoy se cumple el tercer día de rastrillajes en la zona del paraje Palomitas en el marco de la causa María Cash, la joven diseñadora que fue vista por última vez en el ex peaje de Aunor el 8 de julio de 2011.

Al respecto, el abogado de la familia, Pedro García Castiella, aseguró que por el momento no hubo resultados. “Hasta ahora no ha habido mayores novedades, pero se sigue trabajando. No se tiene memoria que se haya dedicado para una causa criminal un despliegue logístico y operativo como el que se ha hecho,” dijo por FM Aries.

Pedro García Castiella

En este sentido, detalló que las tareas se realizan no sobre la vera de la ruta sino a una cantidad importante de kilómetros hacia adentro. “No es casual la búsqueda en un punto así al azar. Es un punto muy preciso, localizado, porque hay datos convergentes nuevos que surgieron de la investigación. Hay más de un elemento,” expresó.

Finalmente, manifestó su deseo y esperanza de encontrar al menos un elemento probatorio para “poder tener un hilo conductor que nos de claridad a todas las cuestiones.”