Ingenio La Esperanza: "Si no hubieran pedido ayuda no hubiesen podido apagar el fuego"

El incendio del Ingenio Esperanza, días atrás, dejó a una localidad desvastada no solo por los daños materiales en la fábrica sino por las vidas perdidas y la situación económica que de ahora en más deberán enfrentar, ya que, la mayoría de las familias dependen directamente de este polo de producción. Los bomberos de Jujuy y Salta fueron quienes tuvieron la ardua tarea de apagar las llamas y quienes dieron por momentos esperanza a los familiares de los damnificados.

Jose María es el Jefe Regional de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, previo a su llegada había observado la situación a través de los videos difundidos en redes sociales. “Pensé que a las 11 de la noche estaba controlado, pero justo a esa hora se descontroló y nos llamaron. Defensa Civil nos moviliza a nosotros. Salimos de distintos cuarteles hacia el lugar, a las 2 de la mañana ya estábamos en el lugar" indicó a InformateSalta.

En el operativo que organizó Salta, participaron 50 hombres de las bases de Bomberos Voluntarios de Metán, General Güemes, Aguaray, Mosconi y Orán. Además trabajaron con cinco auto bombas y una cisterna. “Con lo que tenían los jujeños más lo que nosotros aportamos se pudo hacer una cadena de flujo constante de agua para alimentar la espuma química que puso el gobierno de Jujuy, y se pudo rebatir el incendio alrededor de las 8 de la mañana” explicó.

Con 43 años de experiencia pensó que si no hubieran pedido ayuda no hubiesen podido apagarlo. “Yo pensé cuando llegué, para serle sincero, no me hubiese gustado estar acá a las 15:30, porque realmente debe haber sido impresionante, por la destrucción que se notaba, la explosión tiene que haber sido brutal. El cráter que había en el lugar de la explosión era impresionante" recordó.

Jose María cuenta a InformateSalta: “Había una pared que podía colapsar y nosotros teníamos que trabajar bajo de esa pared para controlar el fuego porque no podíamos alejarnos mucho porque si no la espuma no llega. A todo esto los tanques al rojo vivo cualquier explosión iba a ser fatal para los 12 o 15 bomberos de la primera línea”. Se mostró agradecido con la gente de San Pedro que los asistió todo el tiempo.

Un trabajo conjunto

Cuenta que al llegar se encontraron con los bomberos jujeños agotados “no tenían reemplazo, eran cerca de 200 bomberos de la provincia de Jujuy que estaban totalmente agotados, nosotros llegamos pudimos hacer el reemplazo y mantener el flujo de agua constante, después ellos descansaban y se nos acoplaron y ya pudimos controlar totalmente el incendio a las 8” explicó a InformateSalta.

Si bien para ellos había mucho riesgo de vida sabían que no podían dejar que 600 familias pierdan su fuente laboral y trataron de salvar las instalaciones “no podemos dejar que esto se muera así porque si, se toman las decisiones y se sigue luchando, se salva lo que se pueda salvar.

Para Pacheco la destilería de alcohol está muy destruida, y “llevará 2 o 3 años para reconstruir, pero lo que es el trapiche, la molienda de caña con los arreglos necesarios el próximo año va poder hacer zafra, la gente va poder mantener su trabajo”.

Ayuda salteña

La colaboración de Salta con esta tragedia en Jujuy, no sólo vino de la mano de personal de Bomberos, sino de parte de algunas empresas, como el caso de Austin Powder, ubicada en El Galpón, que colaboró con espuma, necesaria para el enfriamiento. Se trató de 3 tambores de espuma que fueron enviados con los Bomberos de Metán que también se hicieron presentes en La Esperanza.