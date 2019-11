¿Se viene la temporada final de Los Simpson?

Debemos resaltar que Los Simpson son probablemente una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Los capítulos y los personajes son la inspiración de muchos memes y referencias en la vida cotidiana.

Al tener tanto éxito, parece ser, que han decidido sacarlos. Esto se debe a que hace varios años comentan entre los seguidores que la calidad de los episodios no viene bien. Por este motivo, parece ser, que han decidido dormirlos como a los perritos para que no sufran en los tiempos que atravesamos y están preparando la última temporada de la familia de Springfield.

El compositor del tema principal de los Simpson, Danny Elfman, dijo en una entrevista que “nunca pensó que la serie duraría tanto tiempo, pues era tan rara para la época, que creyó sería cancelada en la primera temporada”. Pero fue todo lo contrario, desde 1989 los Simpson estrenaron 31 temporadas.

Elfman declaró que “por lo que he escuchado, viene el final”. No sé los hecho concretamente, pero he escuchado que este sería su ultimo año”.

¿Se viene el final de la familia amarilla? O es parte de un truco publicitario para seguir explotando a Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie.

Pero para llevarle tranquilidad a los fanáticos, la temporada 32 se estrenará a mediados de 2020, por lo tanto habrá capítulos hasta 2021. Después, veremos que pasa.