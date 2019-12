Un gran gesto: egresadas podrán tener maquillaje y peinado gratis

Guada Fuentes inició días atrás una movida en las redes sociales con el fin que jóvenes salteñas por egresar tengan la posibilidad de ir como una princesa, aún si no tiene recursos para pagar una maquilladora o peluquera.

InformateSalta se contactó con la joven y nos dio algunos detalles como que, por ejemplo, por ahora atiende a las egresadas en su domicilio particular. Pero ante tanta convocatoria empezó a pensar en un lugar más grande, es así que desde una Escuela de Maquillaje le ofrecieron prestarle unas carpas que planea instalar en la Plaza 9 de Julio, sólo le falta la autorización de parte de la Municipalidad.

"Como repercutió mucho, maquilladoras y peluqueras se comunicaron para ayudarme. La mayoría son para viernes y sábado. Todas me contaron sus historias" contó entusiasmada Guada.







Además recibió el llamado de dos mujeres salteñas que se insertan desde 2020 tanto en la Legislatura como en el Concejo. A ellas puntualmente les pidió que de poder instalarse en la plaza con las carpas colaborar con sillas y otros elementos.

Al consultarle a Guada sobre que la llevó a tomar esta iniciativa dijo: "Me motivó mucho porque yo no tuve mi cena de quinto porque me tenía que operarme. Y en sí porque creo todo en la Vida vuelve y esta bueno que vuelvan cosas lindas. Hay mucha gente que necesita y vos por ahí aportas tu un granito de arena y generas mucho valor en su vida, generás que esas personas salgan adelante. A mí me toca el corazón todo lo que me digan" dijo sensibilizada a InformateSalta.







Podes contactarte con ella si sos egresada del 5to año como así también de 7mo quienes deseen sumarse en esta movida. Las vías son Instagram con la cuenta @guadafuentes1 o bien a su celular 3875363759.