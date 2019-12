Continúan las demoras para realizar los trámites de la titularización docente

El miércoles pasado se decretó la titularización para maestros del Nivel Inicial y Primaria, y a las pocas horas las oficinas ubicadas en Santiago del Estero y Luis Burela se convirtieron en el punto de encuentro para quienes querían presentar la certificación de aptitud física, requisito indispensable para conseguir la poca estabilidad laboral que caracteriza al contexto de trabajo de los profesores del secundario que tienen que renovar año a año, publicó El Tribuno.

Cabe recordar que ante la gran afluencia de docentes, el Ministerio de Educación extendió el plazo de presentación hasta el 14 de febrero. "El apto físico se postergó hasta el 14 de febrero, solo del apto físico, el resto de la documentación se presenta hasta el 6 como establece el decreto" sostuvo Analía Berruezo.

Los del interior tienen todas las de perder y así se lo hicieron sentir.

Para los docentes de toda la provincia hay un solo auditor y, como dice el dicho, solo atiende en Capital. Es por ello que el jueves y viernes hubo profundo malestar de la docencia por una espera que se soportó en la vereda con el intenso calor de fines de un noviembre extremo.







Según SiTEPSa, el único médico que aprueba el trámite es el coordinador de Medicina Laboral, Alberto Adrián Alvarez Bueno, quien solo llega a atender a unos 70 trabajadores por día. Como son miles de profesores, de múltiples procedencias, con una enorme cantidad de complejidades, condiciones y realidades se arman los atropellos y los maltratos.

"Todo es un caos porque también atienden los casos de ART. Te piden los papeles y te tienen horas sin decirte nada. No informan, a los del interior no los dejan pasar. Entonces los docentes nos organizamos y armamos turnos según cómo vamos viendo nuestros tiempos y posibilidades. Esos turnos son con horas y días precisos así que el que no está pierde el puesto, además hay grupos en donde anotaron a los amigos que no están presentes y entonces comienzan las discusiones y las peleas. Somos todos trabajadores peleándonos culpa del Gobierno que no hace bien su trabajo. Hasta grupos de WhatsApp se armaron. Todo es maltrato", dijo una profesora que vino desde el norte y que estuvo tres días en Salta por un trámite que no pudo hacer.

Lo que se espera para las próximas jornadas son altas probabilidades de que mal tiempo continúe. Para mañana esperan a los docentes de Primaria y Nivel Inicial. Calculan que son unos 33 mil por lo que si siguen atendiendo a 70 personas por día podrían tardar más de un año si trabajan hasta los feriados.