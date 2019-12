En Salta, más de un 10% de las personas tienen alguna discapacidad

InformateSalta dialogó con Pedro Montaldi, Director de Promoción Integral del Área de Discapacidad de la Municipalidad, quien recordó que está en funcionamiento el 0800-122-5521 para las personas con Discapacidad y que las oficinas del Centro Cívico Municipal atienden de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00 horas.

Montaldi manifestó que “la primera gran barrera es la aceptación de la discapacidad, muchas veces las familias no aceptan que su hijo tiene una discapacidad y eso no permite que pueda avanzar con tratamientos. Lo segundo más importante es la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD), si éste documento para la ley no sos una persona con discapacidad, eso conlleva a no poder acceder a derechos y beneficios”.

En este sentido, la ley exige que teniendo el CUD, las obras sociales deben cumplir el 100% de lo que el médico considere como necesario para el tratamiento, ya sea traslado, medicación, terapia, una silla de ruedas, lo que sea necesario.

Montaldi señaló que el 10% de la población de Salta tiene alguna discapacidad, sin embrago no es un dato certero ya que hay muchas personas que aún no acceden al CUD. En este sentido, sostuvo: “A veces recibimos llamados de un vecino que cerca de su casa vive algún niño con una discapacidad y los padres no se animan a pedir el certificado, no lo sacan adelante, nosotros nos acercamos, los asesoramos y los ayudamos para que obtengan el certificado”.

Otra de las acciones que se realizan desde la Director de Promoción Integral del Área de Discapacidad es visitar las escuelas “para a concientizar a los chicos. Lo más importante es que ellos aprendan que la discapacidad es algo natural, el día que se entienda que es algo natural ya no vamos a tener que hablar de inclusión”.

Hoy, en la plaza 9 de Julio se lleva a cabo la jornada de inclusión y concientización junto a fundaciones y organismos públicos, donde habrá charlas, juegos y bailes. Las actividades se extenderán hasta las 12:30 horas.