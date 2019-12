Fuerte repudio de salteños al atentado contra la cruz del Paseo Güemes

Luego que un grupo de mujeres que participaban de un reclamo contra la violencia machista en Salta prendieran fuego a la histórica Cruz Eucarística del Paseo Güemes, la mayoría de la sociedad salteña condenó fuertemente su accionar, que según explicaron, empaña el verdadero contenido del mensaje.

Mujeres y hombres consideraron que se trató de un acto de vandalismo que atenta contra la seguridad pública y los derechos de otras personas. “Esto es vandalismo, no entiendo por que no las llevan presas, no pueden hacerlo en paz sin romper y mostrar tetas y demás, quizás ahí la gente las escuche, solo demuestran los cavernícolas que son. Triste”, expresó Noelia.







En el mismo sentido, muchos dijeron “no sentirse representados” por este grupo, que dijeron, tergiversa el eje de la lucha, a la vez que pidieron que respondan ante la justicia. “¿A quiénes representan? Justicia por atentar contra la seguridad pública y por actos de vandalismo. Presas deben estar”, sostuvo Mariela.

Asimismo insistieron en que este tipo de actitudes son intolerables, más allá de que puedan o no coincidir con sus ideas o el propósito final. “Es intolerable las actitudes y reacciones de estas personas, se respeta sus ideas pero se exige el mismo respeto ante la sociedad que no piensa igual y ante todo con edificios y ciudad en general”, aseguró Susana.







Otros pusieron sobre la mesa de discusión contradicciones en el reclamo. “¿Buscan visibilizar la violencia generando violencia?”, agregó Luisa.

Finalmente, todos coincidieron en que el respeto debe primar siempre en toda marcha, movimiento, idea o pensamiento. “Respeto y nada más, solo eso necesitamos para construir una sociedad más justa”, concluyó Paula.