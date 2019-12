Preocupación por la cantidad de casos de gastroenteritis y salmonella

La época estival es el momento en que aparecen con mayor frecuencia casos de diarrea y gastroenteritis. En Salta, desde hace dos meses se inició una fuerte campaña de prevención para evitar la proliferación de éstos cuadros.

El doctor José Esteban, gerente general del Hospital del Milagro, informó que se encuentran 16 pacientes internados por salmonella en estado grave por la fiebre. “Hace dos meses venimos poniendo énfasis en la diarrea estival producida por bacterias, virus y parásitos. Una de estas bacterias es la salmonella que está haciendo estragos en los pacientes”, dijo.

El profesional recomendó poner mucha atención en las medidas de higiene, el lavado de manos, uso de alcohol en gel, lavado de frutas y verduras, no consumir la leche cruda, hacer hervir el agua dudosa, no comer hielo si no es con agua potable.

“Los pacientes vienen cuando están totalmente deshidratados por la diarrea o por la fiebre intensa. Deben concurrir al hospital inmediatamente. La primera causa de atención en los consultorios es diarrea y es la mayor causa de internación”, señaló el doctor.

Con respecto a la diferencia entre la Salmonella y Gastroenteritis, Esteban explicó que “habitualmente la gastroenteritis es producida por una bacteria o por varias, entre ellas la salmonella, que pueden producir diarrea con sangre. El cuadro de la salmonella produce muchísima fiebre, fuerte dolor abdominal y a veces cursa con diarrea o no”.

Recomendaciones de la Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública

Las autoridades de Salud Pública destacaron que el principal síntoma que se debe tener en cuenta es el estado febril del paciente, si dura más de 4 días. Asimismo, se pueden presentar problemas gastrointestinales, vómitos o mareos, por lo cual se recomienda concurrir a la consulta médica de manera inmediata y sin automedicarse.





También, recalcaron que es muy importante que en esta época del año se refuercen las medidas higiénicas, para prevenir afecciones como diarreas, vómitos, e infecciones gastrointestinales.

La Salmonelosis es una enfermedad diarreica causada por la bacteria salmonella, de la familia de Enterobacteriaceae. La infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o humanos infectados.

Las causas también pueden estar vinculadas con la ingesta de huevos y derivados crudos (mayonesa, queso, helado, crema). Se han dado casos por contacto con animales domésticos infectados con la bacteria, como perros y gatos.

Las recomendaciones para prevenir la salmonelosis incluyen mantener los alimentos limpios, no cortar la cadena de frío de la mercadería que necesita refrigeración y consumir agua segura.

El lavado de manos frecuente es una de las medidas más importantes para evitar también, cualquier tipo de enfermedad.