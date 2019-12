Alberto Fernández, en su discurso final: “Gracias argentinos, esta noche volvimos para trabajar a partir de mañana”

Alberto Fernández les habló a las miles de personas que se convocaron en Plaza de Mayo, luego de que sonara el Himno Nacional y que el artista Juanse interpretara "El rock del gato".

Las frases más destacadas de Alberto Fernández:

"Qué linda que es esta noche, en la que celebramos otro día de democracia".

"Se pone fin a un tiempo y se inicia otro".

"Disfrutamos de una jornada esplendida. Una noche esplendida donde puedo terminar con Cristina hablándoles a ustedes sobre todo lo que está por venir".

"Un día el destino me cruzó con Néstor Kirchner. Le voy a dar siempre gracias a Dios. Aquella noche que fui a cenar con Néstor, jamás pensé que mi vida iba a cambiar así, que se iban a abrir las puertas para acompañarlo de la más maravillosa aventura que es sacar del desastre a su pueblo".

"Aquel día que me crucé con Néstor tuve una alegría adicional, que también le voy a agradecer a la vida. Ese día también me cruce con Cristina. En realidad por la locura de la Argentina, alguna vez nos distanciamos y alguna vez nos reencontramos. Y lo hicimos sabiendo que no había diferencias centrales entre nosotros, sino por formas o por modos".

"Con la división ganaron los mismos de siempre".

"En esta plaza estamos todos unidos, decididos a poner a la Argentina de pie".

"Al pasado reciente simplemente recordémoslo. Tengamos memoria. Recordemos que con nuestra división, ellos se hacen fuertes".

"El tiempo que se inicia es un tiempo distinto".

"A la meritocracia del individualismo vamos a imponerle la solidaridad que siempre nos hizo vivir".

"Los que hoy la están pasando mal, no teman, serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. Y hacia ellos dirigiremos todas nuestras políticas".

"Vamos a hacer la mejor epopeya que podamos hacer como sociedad. Unamos nuestro esfuerzo para que nunca más falte un plato de comida en la casa de los argentinos. Vamos a ponerle fin al hambre".

"Quiero que todos me ayuden a poner de pie un sistema judicial que no nos avergüence, que deje de perseguir a los opositores. Vamos a terminar con todo eso".

"En la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales y de inteligencia. Vamos a tener que hacerlo entre todos".

"Estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo".

"Vamos a dar vuelta una página de la historia. A partir de hoy empezaremos a construir un tiempo en el que lo más importante sea el que produce y el que trabaja. Vamos a desterrar a los que especulan y ganan con la timba financiera en prejuicio de la Argentina".

"Vamos a cuidar el bolsillo y de los derechos de cada uno de ustedes. Han pasado cuatro años difíciles".

"Durante cuatro años dijeron que no volvíamos más".

"Hoy volvimos y vamos a ser mejores".