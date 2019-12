Escándalo: Diego Maradona será denunciado por pedofilia

Tras la falta de compromiso de Diego Maradona con la aparición de su supuesto sexto hijo, Santiago Lara, a quien le prometió someterse a una muestra de ADN para confirmar su paternidad, los abogados del joven van con todo y cambiarán la estrategia para llegar al ex jugador: lo denunciarán por pedofilia.

Los abogados del joven se habían reunido con los de Maradona y le habrían prometido un ADN, pero eso nunca llegó y ahora cambian de estrategia y van por todo.



Según informaron en “Intrusos”, América, los letrados denunciarán a Diego por la relación que tuvo con la madre de Santiago, Natalia Garat, que en el momento que quedó embarazada era menor de edad, entonces lo acusarán de pedofilia.

"Me contaron que mi madre se conoció con Maradona a través de Ferrito (el empresario platense Carlos Ferro Viera) porque compartían un grupo de amigos. Andá a saber qué hay por atrás de esto", dijo una vez Lara en el ciclo de Jorge Rial. "Cuando mi mamá falleció yo tenía tres años. Sobre la relación entre Diego y mi mamá no sé mucho porque no quise que me cuenten. Cada vez que me hablan de ella es para saber cómo era, pero de esa relación no sé casi nada. Ya era mucho para mí saber que no era de la familia que creía", sostuvo el joven.



Santiago Lara, el supuesto sexto hijo de Maradona.

"Unas semanas antes de fallecer, ella estaba muy enferma y le contó cómo pudo que yo era hijo de Maradona. Hasta ahí mi papá no sabía que yo era hijo de Diego. Inclusive habían empezado un juicio de filiación que terminó enseguida porque ella falleció de cáncer", dijo Lara que comenzó el juicio de filiación en 2015.