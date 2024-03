Valentín Carboni: la sorpresa de la lista de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina

La lista de jugadores convocados por la Selección argentina para los amistosos de la próxima fecha FIFA fue presentada por Lionel Scaloni y sorprendió a todos. El entrenador argentino dejó su marca en la nómina con la presencia de jugadores destacados y algunas sorpresas. Valentín Carboni, quien es hijo de Ezequiel Carboni y es muy popular en Monza, Italia.

Valentín Carboni nació en Buenos Aires el 5 de marzo de 2005, sin embargo, es miembro del equipo de futbolistas juveniles argentinos conocido como "Euro pibes". Esto se debe a que no eran conocidos en el fútbol de la región, pero habían recibido formación en Europa. Entre los presentes se encuentran su hermano Franco, Alejandro Garnacho y Santiago Paz.

Empezó a jugar al fútbol en Lanús y viajó a Italia con su familia en 2018. Jugó en Catania y fue contratado por el Inter en 2020. Después de consolidarse en la Primera División, tomó un préstamo al Monza, demostrando un alto nivel, lo que llamó la atención de Scaloni.

En esta temporada, el jugador de mediocampo jugó 19 de 26 partidos y marcó dos goles y tres asistencias. Además, es muy importante para el equipo.

Los amistosos de la Selección argentina en marzo

Argentina vs El Salvador / Viernes 22 de Marzo / Estadio: Lincoln Financial Field

Argentina vs Costa Rica / Martes 26 de Marzo / Estadio: Coliseo, Los Ángeles

La lista de convocados de la Selección argentina para los amistosos