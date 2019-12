Retenciones al campo: “Más que ser solidarios, ya es una confiscación”

Tras el cambio en el régimen de retenciones a las exportaciones agropecuarias anunciado por el Gobierno Nacional, Lisandro De los Ríos, gerente de Prograno, en diálogo con InformateSalta, aseguró que a nivel provincial solamente desde la producción de granos pagarán alrededor de 2500 millones de pesos extras.

En la oportunidad, indicó que deberán desembolsar un total de más de 11 mil millones, sin contar impuestos a las Ganancias, al cheque, inmobiliario, rural, sellos, y demás. “Eso más que ser solidarios, ya es una confiscación de la actividad del productor, por ahí podríamos pensar, que capaz que podría ser un poco más solidario el sector publico para achicar gasto”, disparó.

De los Ríos manifestó que quiénes están en la función pública no tienen ninguna intención de ser solidarios. “No se congelaron los sueldos, ni las jubilaciones, y tampoco presentaron ninguna propuesta para bajar el gasto superfluo que hay en el Estado que es enorme, entonces así se lo ve como algo bastante injusto más que solidario”, sostuvo.

Entre las propuestas, pidió que se consideren las distancias, ya sea través de diferenciales en fletes o menor carga impositiva. “Nosotros planteamos desde hace un montón de años esto de que no es lo mismo producir en Salta, en zonas de 1600 kilómetros alejadas de los puertos, que producir en provincia de Buenos Aires, entonces las medidas no pueden ser iguales para todos”.

Por último, sostuvo que la idea no es realizar medidas de fuerza. “No es la idea empezar con paros, sino tratar de que el gobierno entienda la situación del sector, esperamos que las autoridades hayan comprendido y aprendido del conflicto por la 125, no nos acogoten tanto porque sino no podemos seguir produciendo, y eso significa perdidas de puesto de trabajo”.