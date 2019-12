Femicidio en Cerrillos: “Él estaba tratando de entrar por la fuerza. Estaba con un arma”

Claudia Flores, hermana de la joven de 25 años a quien su ex pareja le arrebató la vida esta madrugada usando su arma reglamentaria de policía, se mostró destrozada. Llegó totalmente consternada a buscar a sus 3 sobrinos de 5, 3 y 2 años que estaban en la casa cuando ocurrió el hecho. Vecinas y Amigas aseguran que a las 6:10 mandó un último mensaje. Luego sintieron pedidos de auxilio.

Salta vive una jornada previa a la Navidad trágica, tras un femicidio seguido de un suicidio ocurrido en Loteo Los Paraísos de Cerrillos, donde un policía llamado Exequiel Almirón de 31 años mató a su ex mujer Liliana Flores de 25 años y luego se quitó la vida.

Anoticiada la familia de la joven, Claudia una hermana de Liliana Flores la joven fallecida llegó al lugar y Multivisión logró hablar con ella.

“Ella me llamó pero me dijo que ya se había ido. Me dijo que estaba mal porque él estaba tratando de entrar por la fuerza, que estaba con un arma. Yo le dije, ¿ya se fue? Sí ya se fue. Me dijo avisale a su mamá para que lo controle”

En cuanto a la relación la joven dijo que no conocía en profundidad pero se peleaban. Lo último que me preguntó era si me había comunicado con su mamá. Dijo que él era violento. Nunca hablaba de su relación.











Desde barrio Los Paraísos, Cerrillos dos vecinas decidieron hablar ante la conmoción y el asombro que sintieron al enterarse del terrible hecho.

“Somos amigas de Liliana. Ella era profesora y dictaba un curso del “Especial de Navidad” aquí en mi casa. Me avisaron que la mataron, la verdad que no caemos porque somos un grupo grande de amigas y siempre estamos en constante comunicación y ella a las 6.10 mandó el último mensaje, ponía “hay alguien despierto” al parecer toda la noche estuvo con una discusión con el ex marido y después llegó y la mató el tipo”

"Supuestamente había un policía custodiándola, tenía una custodia supuestamente pero todos los vecinos sintieron como ella pedía auxilio, no estaba la custodia. Se podría haber evitado. Ella tiene tres chicos uno con autismo y bueno ahora esos chicos con quién van a quedar. Estaban separados hace bastante pero nunca nos contó lo de la violencia en realidad", dijo una amiga y vecina.







En cuanto a la violencia una de las mujeres dijo que "el ex la hostigaba y por lo que ella me había comentado había pasado un episodio de agresión, pro ella no lo quería denunciar porque era de la fuerza e iba a perder el trabajo”

Según la mujer que se refirió al mensaje, Liliana expresa que Exequiel no le iba pasar la plata para que pasen la fiesta con los chicos y debe ser que llevó una discusión de toda la noche, nosotras pensamos que el tipo habrá salido del trabajo y vino e hizo esto.

"Queremos justicia por esos chicos para que no queden solos y estamos viendo el tema del sepelio y saber qué paso realmente. Si ellos dicen que hubo una custodia los vecinos nunca lo vieron y el auxilio que pidió ella por qué no la auxiliaron si estaba la custodia" concluyó una de las vecinas.