Saeta: no se prevé un nuevo aumento del boleto para Enero

A pocos días de finalizar el año, Claudio Juri, gerente general de SAETA, realizó un pequeño balance y adelantó algunas novedades que mejorarían el sistema de transporte público de pasajeros en el 2020.

“El balance que yo hago es positivo porque teníamos trazados ciertos objetivos que se fueron logrando. Uno de los principales era generar un cambio cultural donde los usuarios entendieran que nosotros buscábamos eficientizar el servicio y para alcanzarlo necesitábamos el compromiso de todos, que el usuario que tenía que pagar entienda que debía hacerlo, que el usuario que tenía un beneficio que entienda la responsabilidad de usarlo correctamente para no perderlo”, dijo en InformateSalta.

Juri indicó que lograron aumentar “a razón de 250 mil kilómetros más de servicio por mes promedio, pasamos de tener 180 puntos de recarga a tener 254, hemos puesto ATM (terminales de auto recarga) en lugares donde nunca habían podido llegar como es Autódromo, Villa Mitre, Limache, municipio de Vaqueros, en las estaciones de servicio para que tengan la mayor atención, de 11 ATM hemos pasado a tener 23 ATM atendiendo las 24 horas”.

El cambio de las máquinas de cobre en los colectivos también fue destacado como uno de los logros durante el 2019 y que traerá importantes beneficios para los usuarios. Se trata de equipos con wifi, “lo que va a generar un valor agregado ya que va a contar con un dispositivo que le permitirá al usuario saber dónde está el colectivo, a cuántas cuadras. También van a tener la posibilidad del monedero virtual para no tener que tener la tarjeta de plástico, sólo con acercar el celular con el código QR se lo escanea y directamente te toma el boleto”.

Juri adelantó que está previsto firmar convenios con las tarjetas de crédito para que se las pueda utilizar directamente “pasando la tarjeta por la máquina, sin tener saldo y luego la tarjeta se encarga de cobrarte en el resumen mensual”.

Con respecto a la gratuidad para estudiantes y jubilados, el gerente de Saeta señaló: “lo que pudimos hablar con el ministro Villada y lo que nos transmitió el gobernador, es transmitir tranquilidad a los usuarios. La gratuidad va a continuar pero se va a buscar hacerla más justa, hay sectores que quedaron fuera de la gratuidad y que realmente la necesitan. Vamos a hacer un análisis para hacerla más justa, no se le va a quitar a nadie pero vamos a buscar que llegue de mejor manera a una mayor cantidad de personas”.

Consultado por posibles aumentos en el precio del boleto del colectivo, Juri recordó que la justicia suspendió el último aumento de $1 que estaba previsto para diciembre, presentaron una apelación que hasta el momento no fue resuelta. “Es plata que estábamos volcando 100% al sistema por lo tanto el usuario se perjudica”, aclaró.

En cuanto a lo previsto para el 2020, “primero tenemos que conocer las políticas a nivel nacional, hay muchos rumores pero pocas certezas. Hoy recibimos, de subsidio nacional, $28 millones por mes, bajo las metodologías anteriores a que Macri elimine el subsidio, tendríamos que estar recibiendo unos $180 millones. El nuevo gobierno nacional está dando señales de qu8e a lo mejor modifique la política de subsidio para el interior. No podemos definir un aumento del boleto o no para el 2020 su todavía no conocemos qué piensa hacer el gobierno nacional”, finalizó.