Femicidio en Cerrillos: El Foro de Mujeres criticó el accionar policial

Sigue la conmoción por el femicidio de Liliana Flores, luego que su ex pareja violó la consigna policial e ingresó a su vivienda en Cerrillos con un arma, le disparó y luego se quitó la vida.

En la mañana del lunes, familiares se manifestaron en las puertas de Ciudad Judicial para reclamar justicia. Allí estuvo presente Irene Cari, del Foro de Mujeres quien no dudó en culpar al Estado por la responsabilidad del crimen.

“Nosotras como organización civil, en este caso el Foro y con las compañeras del Valle de Lerma, (consideramos que) el Estado es responsable una vez más”, espetó en diálogo con Somos Salta. Del mismo modo, aseveró que “es el segundo caso paradigmático que estamos observando, es lamentable lo que pasó con Liliana estando el Estado presente, no la han protegido, no midieron los riesgos, no tuvieron la capacidad de decir que se equivocaron y obviamente no lo van a decir”, reconoció.

Tras el caso, Cari adelantó que “como organizaciones vamos a presentar un escrito”, en el cual reclamarán que los agentes que deban cumplir con la custodia estén capacitados. “No tienen herramientas jurídicas o prácticas para resguardar a las víctimas que hacen denuncias por violencia de género”, consideró.

“Según entendemos, el policía nunca estuvo presente” en la custodia de Flores la noche del crimen, recalcó Cari quien agregó que “como organización podemos decir con certeza que nos pasan muchas veces, que las mujeres nos llaman porque les dan protección pero no les funciona el botón antipánico ni el policía está en el horario”, concluyó.