Vuelve el reclamo de empleados del Sanatorio Parque por falta de pagos

Se trata de una situación que lleva años sin una solución. Enfermeros y administrativos aseguran que desde el 2015 no cobran el aguinaldo y actualmente les adeudan cuatro meses de sueldo. Hoy están de paro y la medida podría continuar mañana.

A pocos días de iniciado el 2020, los trabajadores del Sanatorio Parque retomaron un histórico reclamo por falta de pagos. Pese a las numerosas huelgas de hambre, cortes de calles, trabajadores encadenados y diversas modalidades de protesta que se realizaron a lo largo del tiempo, aún logran una solución.

Lorena Condorí, representante de los trabajadores y vocera de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Salta (ATSA), dialogó con FM Aries y detalló que hasta el momento les deben “cuatro meses de sueldo y aguinaldos desde el 2015. La propuesta que nosotros tenemos es que por lo menos nos den el 100% del sueldo, o que nos paguen dos meses el 100% y de acá a 20 días el resto de los sueldos”.







La mujer señaló que ayer tuvieron una reunión con uno de los gerentes del Sanatorio, sin embargo no obtuvieron respuestas favorables. “Ellos dicen que es poco el ingreso pero nosotros estamos cumplimos con todos nuestros horarios, vemos que sí hay pacientes. No tenemos ni para el transporte, ni para comer, pagar los impuestos, van a comenzar las clases y no tenemos para mandar a los chicos al colegio”.

La delegada de ATSA sostuvo que mañana continuarían con el paro. “Vamos a seguir con la medida de fuerza si no nos dan por lo menos dos meses de sueldo, no estamos pidiendo ni el aguinaldo”.