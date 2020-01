Un salteño crece a pasos agigantados en el rugby británico

Luis Prieto, un joven rugbista salteño del Jockey Club viajó al otro del mundo, más precisamente a Gales para perseguir su sueño de convertirse en un deportista profesional. Quizás a sus 7 años, cuando pisó por primera vez un club, ni se imaginó lo que le esperaba.

Fue el ex jugador de Los Pumas, Charlie Bori, quien reside actualmente en Salta, el enlace que le permitió a Luis viajar al Reino Unido a formar parte del Bala RFC. De tener un buen desempeño, podrá tener la oportunidad de tener un contacto profesional y hasta el momento va por el buen camino, los medios de ese país destacan su actuación.











En diálogo con InformateSalta, Luis contó que aún recuerda la primera vez que su padre lo llevó por primera vez a una cancha de rugby y recordó que en un principio dudo entre el fútbol y la ovalada, pero finalmente se terminó decidiendo por ésta última.

Su familia y las personas que lo ayudaron en su desarrollo tanto deportivo como personal, son su principal motivación para seguir adelante. “Otra motivación es el pensar todo lo que deje y lo me entrené para llegar a este momento”, dijo a este medio.









Luis describió la experiencia de estar en el Reino Unido como de lo mejor. “La gente me recibió y me trata de la mejor manera y también son nuevas experiencias, es todo muy diferente Lo que me ayuda a sobrellevar la distancia es que todos los días estoy en contacto con mi familia y amigos. Y después trato de concentrarme en disfrutar todo lo nuevo que hay acá”, explicó a InformateSalta.

Finalmente, consideró que la forma en la que el deporte en la provincia puede mejorar, es que sigan creciendo los clubes y que “haya gente que hable menos y que accione más”.