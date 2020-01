Murió un bebé de Santa Victoria por falta de pediatras en el hospital

Muchas comunidades de localidades del interior de la provincia afrontan situaciones de pobreza extrema, falta de servicios vitales como el agua, además de una grave emergencia sanitaria. Ayer falleció un bebé de 8 meses, oriundo de Santa Victoria, por un problema respiratorio. Al no haber pediatras en su localidad, debió ser trasladado a Tartagal, donde murió.

"El chico viene de Santa Victoria llegó tarde básicamente al hospital de mayor complejidad, no hay especialistas en Santa Victoria" indicó a InformateSalta el gerente del hospital Juan Domingo Perón, Juan López.

De acuerdo lo informado por el Ministerio de Salud, el niño se encontraba bajo cobertura y control de visita de agentes sanitario, tenía un estado nutricional normal y contrajo una infección respiratoria. Frente a ese cuadro, el agente de salud solicitó a la familia la atención en el hospital local, pedido que no fue aceptado por sus cuidadores. "Tenia 8 meses y 10 kilos, no estaba en el registro de desnutrición, no tenía complicaciones nutricionales" agregó el médico.

El secretario de salud, Antonio de los Ríos viajó hasta el hospital de Tartagal para verificar la situación de atención del menor frente a la denuncia de consulta tardía.

Ante la negativa de los padres de llevar al niño al hospital y debido a que habían transcurrido los días se solicitó la intervención con la familia para que el menor llegará a ser tratado en un establecimiento de salud. Una vez que el niño fue atendido en el nosocomio de Santa Victoria Este, se advirtió sobre la gravedad del cuadro respiratorio y recién accedieron al traslado al hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal.

“Cuando el niño ingresa al hospital de Tartagal es internado en la Terapia Intensiva, donde fallece por cuadro de sepsis y neumonía bilateral. Aparentemente se trató de una bacteria, hoy se tiene la contraprueba del laboratorio, se pudo haber contagiado por cualquier lado, piel o aire”, concluyó el gerente general del nosocomio.