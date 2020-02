Operaron al adolescente apedreado: tenía hundimiento de cráneo y una fisura en el cerebro

Gonzalo, el adolescente de 13 años, que fue brutalmente agredido mientras circulaba con su papá por Avenida Paraguay y Bélgica, debió ser operado quirúrgicamente y se recupera favorablemente. Pero su estado de salud aún es muy delicado.

Lucía Peña, su mamá, contó a Canal 11 que el médico le comentó que la cirugía fue bastante complicada. “Entró con hundimiento de cráneo. Cuando abrieron, se dieron con que su cerebro tuvo una pequeña fisura a raíz del mismo hueso que se introdujo por dentro. Hubo varios golpes”, detalló.

Indicó que Gonzalo no recuerda con claridad lo que le ocurrió y que de a poco se va acordando algunos detalles. “El doctor me dijo que no lo forcemos, lo dejemos ahí no más, se acuerda nada más de algunas patadas que tuvo y ahí borramos todo, no quisimos seguir tocándole el tema”, expresó.







Sobre la causa, subrayó que los atacantes que no están detenidos también son miembros del Ejército pero “están escondidos, nadie los ve”. En tanto, el único acusado hasta el momento se negó a declarar.

Finalmente, realizó un pedido a testigos que hayan visto o sepan algo del ataque. “Que los que tuvieron ahí hablen, digan algo, porque hay gente que sabe del caso, que estuvieron ahí y no lo quieren decir para no involucrarse. Las personas que nos dieron algunos datos están como NN, no decimos nada. Va a haber una reserva muy asegurada”, concluyó.