Norplan desmiente su quiebra y busca arreglos con ex clientes

En los últimos años, la empresa Norplan Automotores había suspendido la comercialización de planes con integración de capitales, sistema a través del cual se podía adquirir un vehículo 0KM mediante el pago de cuotas fijas y la entrega del 50% del valor del auto al momento de la licitación. Sin embargo, a pesar de los numerosos reclamos que ha tenido, y de los rumores de quiebra, en diálogo con InformateSalta aseguró que lejos de cerrar continúa con sus actividades de compra y venta de vehículos y que busca retomar la comercialización de planes para la adquisición de autor 0KM.

“Somos una concesionaria que hace dos tipos de ventas directas o de terceros, o somos reventa de algunas concesionarias de Salta. Hacemos la operación comercial tal como corresponde y hay que gente está conforme con el servicio” indicó el empresario Ariel Gutiérrez.







En este marco, recordó que en 2018 dejaron la actividad de venta de planes pero debido a la situación económica, “los vehículos se fueron al triple de su valor y tomamos la decisión de tratar nuevamente de comercializar los planes” agregó el propietario de Norplan. En consecuencia, la empresa se encuentra en la tarea de resolver aquellas denuncias recibidas en el ámbito judicial y administrativo.

“Queremos empezar a resolver la situación de los clientes, en Defensa del Consumidor y en la Justicia, nuestra intención no es quebrar sino seguir comercializando. En estos momentos, tomamos como prioridad la gente que inició acciones en la justicia”.

Es así como brindó las aclaraciones de dos denuncias publicadas por InformateSalta, tiempo atrás. El primer caso del cliente Gabriel Ruiz, Norplan indicó que el cliente no logró cumplir con el 50% del valor del vehículo que deseaba adquirir, una moto Tornado que en 2016 costaba $120 mil. “Pagó $16 mil y no cumplió con el 50%. Se les dio las explicaciones, se le hizo firmar un desistimiento y se le devolvió un porcentaje de la plata” aseguró Gutiérrez.

En tanto, en el caso de una cliente de Rosario de la Frontera, el propietario de Norplan aseguró que sin éxito buscó contacto con la mujer en numerosas ocasiones para lograr un acuerdo y devolverle su dinero. Desmintió que la hayan llamado desde un estudio jurídico bajo la justificación de que la empresa estuviera en quiebra. “No es cierto porque estamos en plena actividad, el día 17 de enero nos dirigimos a la casa con la notificación en su domicilio no había nadie, no se comunicó por teléfono, el día 20 repetimos la misma notificación se la llama por teléfono por primera vez y después se decide realizar una carta documento poniendo a disposición la liquidación correspondiente”.







Finalmente, el propietario de Norplan, Ariel Gutiérrez aseguró que se encuentran legalmente constituidos a disposición de todos sus clientes y que pretende que no se lo tilde a su empresa de estafadores. “Volvimos a Salta, estamos en Zuviría 333, 6to piso, Oficina C. de lunes a viernes de 9 a 13 y de 13 a 21. Priorizamos las denuncias para que vean la voluntad de nosotros de no perjudicar a nadie y retomar la actividad. Queremos estar tranquilos para poder trabajar como cualquier empresa, sin problemas”.