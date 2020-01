Cerca de quebrar, Norplan ofrece bajas remuneraciones a estafados

Al borde de una aparente quiebra, desde Norplan se habrían estado comunicando con consumidores quienes fueron estafados, para devolverles algo del dinero que depositaron con la intensión de tener el auto de sus sueños, pero que todo terminó en una pesadilla.

María Reyes es una vecina de Rosario de la Frontera quien se comunicó con InformateSalta para dar cuenta de su historia. Según relató a este medio, fue en los primeros días de enero del año 2016 cuando un sujeto, de apellido Larrea, se presentó como miembro de Norplan en su casa con la oferta de un plan de auto.

En base al relato de Reyes, este sujeto les ofreció realizarles la carpeta del plan por $2200 y luego les dio una tarjeta para que fueran a depositar un adelanto, con el cual a fines del 2016 iban a tener el auto. “A los dos días volvió, diciendo que el gerente le había dado autorización para retirar la plata sin que vayamos a depositarla, así llegaba más rápido el auto”, agregó la damnificada.

La pareja le entregó otro monto de $10.000, para luego no aparecer nunca más. “Yo ya sospechaba algo, porque no nos había pedido recibos de sueldo, ni garantes”, lamentó la mujer. Tras este mal trago, comenzó con las denuncias y reclamos, pero desde NorPlan solamente le habría reconocido el dinero de la carpeta, dado que las otras boletas no tenían validez.

Fue recién hace unos días cuando María, tras años de incertidumbre, recibió una llamada desde un estudio jurídico desde Salta Capital, diciendo que Norplan estaba en situación de quiebra. A su vez, habían hecho un sorteo de 100 personas para devolverles dinero.

Sin embargo, solamente le estaban ofreciendo un 60% de dos pagos que tienen registrados, los cuales suman $4400. “También me dijeron que vaya al estudio porque ahí me iban a derivar, a ver a qué arreglo llego, ¿entonces qué me estaban ofreciendo?”, cuestionó la mujer.

Como si fuera poco, le dijeron que debía de apurarse si estaba interesada en la plata, dado que el 1° de febrero, NorPlan iba a estar dando a quiebra. “No me sirve ni para ir y volver esa plata”, lamentó María el monto ofrecido.