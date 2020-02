Femicidio de Paola Ávila: Uno de los detenidos tiene retraso madurativo y pide su libertad

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Ávila en Barrio Puerto Argentino el 17 de enero en un descampado, se concretaron 8 detenciones. Hoy el abogado defensor de uno de los detenidos, Héctor Solaligue, apelará a la inimputabilidad ya que su defendido padece de un retraso madurativo.

En diálogo con Somos Salta, remarcó que su defendido al momento en que se habría cometido el hecho ya no participaba de la reunión, ya que la policía los había dispersado por estar en la vía pública.

"Quien represento no tiene ningún tipo de participación en el hecho, ya que ese día en el momento en que personal policial se acerca al grupo de personas a efectos que se dispersen porque eran las 6 de la mañana, se va del lugar de los hechos y se va dormir. La prueba de ello es que a los 15 minutos, personal policial regresa al lugar y ellos tienen una cámara y procedieron a sacar una foto. En la foto surge claramente que mi representado no estaba ya en el lugar de los hechos" explicó.

El letrado, además fue consultado por la vinculación que pesaba sobre su defendido sobre que en su vivienda se habrían encontrado unas zapatillas de Paola Ávila. "Uno de los imputados, había manifestado en su oportunidad de que a él le habían dicho de que las zapatillas rosadas que pertenecían a Paola Avila habían sido dejadas en la casa de mi representado por otra persona. Ahora esa otra persona que él menciona negó absolutamente los hechos y negó cualquier tipo de vinculación con esa zapatilla rosada, con lo cual no existe elemento alguno para sostener la detención de mi asistido".







En busca de conseguir la libertad de su defendido, el abogado adelantó que solicitará ante la Fiscalía Interviniente un estudio psicológico para determinar su estado de "retraso madurativo".

"Es un muchacho que posee capacidades diferentes y que fue aproximadamente 5 años a una escuela especial. Ellos porque se les inundó la casa no conservan esa documentación y por eso en el día de hoy he solicitado con carácter de urgencia a la Unidad de Graves Atentados para que se le efectúen las pericias psicológicas y psiquiátricas a mi representado. A efecto de que si es una persona con "capacidades diferentes" no puede estar en Alcaídia con presos comunes y correspondería el sobreseimiento habida cuenta que no tendría ningún tipo de responsabilidad penal por este hecho, por ser inimputable".