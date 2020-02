Desde el Foro de Intendentes, promueven contactos con Nación

Además de plantear las necesidades los municipios, trabajaron sobre la implementación del programa contra el hambre entre los sectores sociales salteños de mayor vulnerabilidad.

"No vinimos a trabajar para ningún sector en particular, por que la necesidad no tiene color político, vinimos por expresa manifestación del presidente Fernández a trabajar para cada argentino y en particular para los que más necesitan", dijo el ministro Daniel Arroyo.

El presidente del Foro, Daniel Moreno, indicó que en breve otro grupo de intendentes tendrá la misma oportunidad. “La idea es que los intendentes que son nuevos y no conocen vayan a Nación, se hagan y lleven proyectos y ayudarlos con todo esto. Creo que la cosa pasa por ahí”, agregó.

Los presentes

A recorrer los distintos ministerios fueron José Isa, intendente de Metán, Abel Alabi Fernández de Las Lajitas, Néstor Parra de Guachipas, Alba Sánchez de La Viña, Omar Carrasco de Coronel Moldes, Fernando Almeda de Cafayate, Josefina Pastrana de Campo Santo, Sergio Villanueva de Tolar Grande, Sergio Salvatierra de General Güemes, Carlos Folloni de Campo Quijano, Diego Sumbay de La Caldera, Efraín Orosco de El Carril, Rolando Rojas de El Quebrachal, Sebastián Domínguez de Pichanal y Marcelo Moisés de Apolinario Saravia.

“Todos están en la misma, todos dicen que la gestión anterior les dejó mucha deuda. No hablan de deuda obviamente porque son caballeros, pero creo que es una realidad. Porque (la gestión anterior) descuidaron mucho ciencia y tecnología, desarrollo social, descuidaron la obra pública del interior. Fuimos a escuchar y a que nos escuchen y creo que nos fue muy bien”, afirmó Moreno.

Moreno, jefe comunal de Vaqueros y titular del Foro, remarcó que a través del programa Argentina Hace, los municipios tendrán la posibilidad de acceder a fondos para pequeñas obras.

En tanto, el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, detalló que el viaje fue muy positivo debido a que el conjunto de los intendentes pudo tener un primer contacto con los funcionarios nacionales.

En su caso contó que presentó proyectos para obras de agua y cloaca en La Silleta, y agua para algunos parajes de la Quebrada del Toro, e iluminación para los espacios públicos de Quijano.

“Además pude confraternizar con los intendentes de Rosario de Lerma, de La Merced, El Carril, Coronel Moldes y Cerrillos y pensamos en trabajar en conjunto y comprar maquinarias que nos sirvan a todos”, señaló Folloni.