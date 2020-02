Diputados: Voces a favor y en contra de la ampliación de la Corte de Justicia

Caro Dávalos y Villamayor apoyaron la iniciativa atento a la gran cantidad de causas que se encuentran en dicha instancia. En tanto, Chibán y Zapata, lo rechazaron contundentemente tras sostener que la cantidad no hace a la calidad de la justicia. Sus declaraciones.

Tras un encendido debate y varios cruces entre legisladores de diferentes bloques, la Cámara de Diputados de la Provincia finalmente dio media sanción al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone ampliar de 7 a 9 los integrantes de la Corte de Justicia de Salta.

Al respecto, el diputado de Cerrillos y presidente de la Comisión de Justicia, Gonzalo Caro Dávalos, manifestó la conveniencia de ampliar el número de miembros atento a la gran cantidad de causas que se encuentran en dicha instancias sin que se puedan resolver de una manera rápida y expeditiva.

Además expresó que la modificación traerá aparejado una pluralidad de voces y criterios que hacen al bienestar de nuestra justicia y permitirá que cada miembro de la Corte tenga un fuero diferente en sus estudios y de esa manera pueda ser mucho más técnico el fallo que se emita.

Gonzalo Caro Dávalos







A su vez subrayó que es una gran posibilidad de que dichos lugares sean ocupados por mujeres, y se tengan en cuenta también a magistrados del interior de la provincia. “Me parece que hoy en día nadie puede negar la capacidad de las mujeres, y creo que es una oportunidad para que el gobernador tenga en cuenta esta posibilidad”.

Asimismo aclaró que no significará un aumento de las partidas presupuestarias destinadas al Poder Judicial de la Provincia en la Ley de Presupuesto.







En el mismo sentido, Socorro Villamayor, diputada del bloque "Salta tiene Futuro", también se mostró a favor del proyecto e hizo hincapié en la amplitud de causas que hoy llegan al máximo tribunal.

Villamayor insistió en contribuirá a dar mayor celeridad de la justicia. “Una justicia que llega lenta no es justa, la idea es darle una herramienta necesaria para mayor agilidad", destacó.

Por contrapartida, Héctor Chibán, diputado por Capital, dejó en claro su rechazo tras señalar que el proyecto ni siquiera contaba con los fundamentos correspondientes. “El problema de la justicia no pasa por el número de integrantes sino por la dignidad de las personas que van a ocupar tamaño honorífico cargo”.

Héctor Chibán





En ese marco, disparó contra la Corte de Justicia, que según dijo, desde hace 30 años garantiza el patrimonio ilegal de algunos políticos salteños y les brinda la impunidad necesaria en función de todas las atrocidades que cometen.

En coincidencia, Carlos Zapata, diputado olmedista, señaló que el incremento del número de ninguna manera va a garantizar especialidad y agilidad. “Probablemente lo único que garantice sea impunidad, la justicia tiene un pobre desempeño y es la valoración que tiene la mayoría de los habitantes, que es lenta, que los jueces no llegan a tiempo, que están alienados al poder político, y que carecen de independencia, eso no se soluciona incrementando el número de jueces, no es una cuestión de cantidad, pero si de calidad”.

Carlos Zapata







En comparación con el resto del país, indicó que no hay muchas provincias que tengan 9 miembros. “Hay solo tres provincias, Jujuy, Misiones y Entre Ríos”, dijo.

En cuanto al tema de incorporación de especialidad, dijo que no está garantizada con el número que estén presentes todas las ramas y escuelas que hay en el derecho. “Sería una corte muy numerosa, el deseo de contar con una pluralidad de las miradas no puede caer en el absurdo de querer incorporarlos a todos, el incremento natural de la conflictividad lleva al crecimiento continúo de los expedientes, y eso lleva a la necesidad de tener más jueces de corte, si es así, va a llegar al infinito”.

Por último, consideró que la real motivación del proyecto y su tratamiento con urgencia está dado al deseo que tiene quien accede al poder de tratar de transformarse en inexpugnable, y de contar con una mayoría automática para evitar que la justicia lo alcance al limitar el peso de la razón con el peso de una mayoría totalmente disciplinada al Poder Política. “Quizás sea un deseo de contar con un manto protector que los preocupa y los lleva a tratar este proyecto con tanta celeridad”.